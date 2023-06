Pd, Schlein “Garantito il pluralismo nei gruppi parlamentari”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo promesso e ci siamo impegnati a garantire pluralismo all’interno dei gruppi parlamentari, abbiamo lavorato in questo senso. Era giusto ci fossero due vicari che non hanno votato per me al congresso, ed era giusto che ci fossero rappresentanti di altri partiti eletti nelle nostre liste, sono stati tutti valorizzati e tutti possono portare il loro contributo”. Lo ha detto la segretaria del Pd,Elly Schlein, nel corso della conferenza stampa sulle proposte del partito contro la violenza di genere, in merito alle polemiche per la nomina del nuovo vicecapogruppo alla Camera, Paolo Ciani.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).