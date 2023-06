Una famiglia marsalese cerca il proprio cagnolino, disperso stamattina in zona via Dante Alighieri.

Si tratta di uno yorkshire terrier, quindi di piccola taglia, colore chiaro. E’ stato visto per l’ultima volta di fronte il negozio di surgelati di via Alighieri, ex Circonvallazione, dove poi si sono perse le tracce.

“Il cane è socievole”, fa sapere il signor Salvatore. La famiglia attende il cagnolino avendo un bimbo di tre anni che attende il suo amico a 4 zampe e piange per lui.