Al Cinema Golden di Marsala arriva Spider-Man e “The Boogeyman”

Tripla programmazione al Cinema Golden di Marsala. L’horror “The Boogeyman” verrà proiettato alle ore 16. Dopo la morte della madre, le sorelle Sadie e Sawyer cominciano ad avvertire una presenza inquietante in casa, ma il padre è troppo concentrato sul proprio lutto per prestare loro attenzione.

Il film Disney “La Sirenetta” continua alle ore 17.30, musicale con Halle Bailey e Jonah Hauer-King è un adattamento del più classico film d’animazione. “Spider-Man: Across the Spider-Verse” arriva in Sala alle ore 20 e 22.30. Miles Morales torna per un’epica avventura che porterà il nostro eroe di Brooklyn attraverso il multiverso per unire le forze con Gwen Stacy e una nuova squadra di supereroi.