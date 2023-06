Stop alla discarica catanese, a Marsala niente raccolta RSU per le attività commerciali

La chiusura della discarica di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania, causa a Marsala la parziale interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati RSU.

Trapani Servizi SpA, cui aderisce anche il Comune di Marsala, ha infatti comunicato la sospensione dei conferimenti del rifiuto secco residuo nella discarica, a decorrere da oggi. Pertanto, nel corso di un incontro tra l’assessore Michele Milazzo e i responsabili della Formula Ambiente si è stabilito di sospendere per la sola giornata di domani – giovedì 8 giugno – la raccolta del secco residuo per le attività commerciali (cosiddette utenze non domestiche).

Resta assicurato il servizio di raccolta delle altre tipologie di rifiuti, almeno per ora e fino a quando la vicenda non si risolverà o la Regione non interverrà, così come indicato nei calendari delle zone in cui è suddivisa la Città di Marsala.