Ad Erice 150mila euro per la videosorveglianza

Con decreto del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno del 30 maggio 2023 è stato ammesso a finanziamento, a valere sull’Asse 2, Azione 2.1 del programma operativo complementare “Legalità 2014-2020”, il progetto “Erice + sicura” per un importo di 150.000,00 euro.

Il progetto riguarda l’installazione di un sistema di videosorveglianza nell’area urbana del Comune di Erice per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa ed il controllo del territorio.

«Una notizia positiva e benaugurante per il nostro Comune – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore con delega alla Polizia Municipale, Paolo Genco – perché la realizzazione di questo sistema di videosorveglianza ci consentirà da un lato di prevenire crimini attraverso l’azione di deterrenza che la presenza delle telecamere è in grado di esercitare, dall’altro a sorvegliare in presa diretta zone che presentano particolari elementi di criticità, anche in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrandosi con le azioni di controllo del territorio messe in atto da tutte le Forze dell’Ordine».