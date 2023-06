Dopo 43 anni si sono ritrovati i primi allievi della scuola alberghiera di Erice

Non è stato facile ma la tenacia di taluni ha consentito dopo 43anni di incontrarsi – REUNION – al Baglio Santa Croce di Valderice il 6 Giugno 2023 i primi allievi della Scuola Alberghiera di Erice nata, appunto, nel 1980. – La tipica rimpatriata.

I primi diplomati in Provincia in: Tecnico delle Attività Alberghiere.

Allievi ed insegnati si sono ritrovati in una cornice naturale come in poche altre occasioni al BAGLIO SANTA CROCE.

Sono, inevitabilmente, riaffiorati alla mente momenti vissuti da ragazzi ed aneddoti che hanno suscitato, tra i presenti, non poche emozioni. Nella foto da sinistra verso destra:

Francesco SILVANO – Vincenzo LO COCO – Ignazio STELLINO – Laura LOMBARDO – Vincenzo VIOLA – Maria Rita GANDOLFO – Antonino CUSENZA – Emilio ADAMO – Nicola MARINO