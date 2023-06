Si torna a parlare di bus da Marsala all’aeroporto di Birgi…

Dieci corse giornaliere – andata e ritorno, feriali e festivi, sia di mattina che di pomeriggio/sera – con orari per quanto possibile compatibili con quelli dei voli aerei in arrivo e partenza. Queste le principali richieste dell’Amministrazione comunale per affidare il trasporto a mezzo bus da Marsala all’Aeroporto “V. Florio”.

Il servizio è oggetto di un Avviso pubblicato online sul sito istituzionale in cui sono stabiliti termini e modalità per la sua l’esecuzione, con durata fissata in cinque mesi dall’affidamento. Il percorso A/R ha come capolinea l’Autostazione di Piazza del Popolo; le fermate saranno: via Mazzini, Crispi, Lungomare, Lipari, via Mazara, piazza Caprera, N. Bixio, D. Alighieri, via Trapani, via Ragattisi, via San Teodoro, via S. Maria-Baglio Abele, SP 21, Aeroporto. L’Avviso ha lo scopo di svolgere un’indagine esplorativa per individuare gli operatori che saranno invitati alla procedura per l’affidamento del servizio.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune tramite la piattaforma telematica Portale Appalti della Maggioli SPA (https://appalti-comunemarsala.maggiolicloud.it/), entro il prossimo 12 giugno.

Dopo questa comunicazione però, tornano in mente le parole pronunciate dagli operatori in rappresentanza delle associazioni che operano nel settore turistico, quando, dopo la mancata approvazione dell’aumento della tassa di soggiorno da parte del Consiglio comunale, hanno specificato che prima bisognava riunirsi in Consulta per poi approntare proposte e iniziative che altrimenti andranno vanificate e che porteranno a una ripartizione delle tariffe di soggiorno in maniera non adeguata.