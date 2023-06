Andrea Mussi è il nuovo direttore sportivo del Trapani Calcio

Andrea Mussi è il nuovo direttore sportivo del Trapani. Ex calciatore, tra le altre, di Fiorentina, Empoli e Pescara, è stato direttore sportivo a Pavia, in serie C, dal 2014 al 2016 e capo scout della Pro Vercelli, in serie B ,nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018.

Nel gennaio 2018 assume l’incarico di Ds all’Albissola in Serie C. Successivamente passa la Carpi e nel 2021 diventa Responsabile Area Scouting Siena Calcio in serie C. Il nuovo Ds granata è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la sala stampa “Franco Auci” dello stadio Provinciale a cui erano presenti il presidente, Valerio Antonino e il Dg, Claudio Anellucci.

«Per me è un onore essere a Trapani – ha dichiarato Mussi – in questa piazza e in una società così ambiziosa in questa piazza così importante. Ringrazio il presidente per questa opportunità. Ho scelto Trapani perché ritengo che le ambizioni di una società siano importanti e ho accettato la chiamata del presidente Antonini con piacere pur rifiutando altre proposte di altre piazze di categorie superiori. Sono pronto a mettermi a lavoro consapevole che sarà una stagione piena di impegni e di soddisfazioni» .

«Sono felice di presentare il nostro nuovo Ds, ha affermato il presidente Valerio Antonini. È stata una scelta difficile e mi sono preso il tempo necessario per individuare la persona giusta. Ritengo Andrea l’uomo giusto in questo momento per il nostro progetto. Ha una grande conoscenza della categoria in cui giochiamo e in cui speriamo di giocare e sono sicuro che metterà a nostra disposizione tutte le sue competenze».