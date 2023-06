Ad Alcamo niente RSU: si raccolgono RAEE, sfalci e indumenti

L’ufficio Ambiente comunica che, stamattina le squadre di operai della Roma Costruzioni che non raccolgono il secco indifferenziato nella zona azzurra i RSU (a causa di problemi inerenti l’impianto finale di smaltimento) sono impegnate rispettivamente: nella raccolta dei RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) e rifiuti ingombranti, per gli sfalci abbandonati e nella raccolta degli indumenti abbandonati presso le campane dedicate.

“Sarà nostra cura comunicare alla cittadinanza quando sarà possibile effettuare la raccolta dell’indifferenziato (secco residuo); intanto ci scusiamo per il disagio e chiediamo la collaborazione dei cittadini, invitandoli a non esporre il secco residuo che non potrà essere ritirato oggi per la zona azzurra, e, probabilmente neanche domani per la zona verde”, dichiara l’assessore all’ambiente del Comune di Alcamo Alberto Donato.