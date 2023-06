“Il diverso siamo noi”, dopo The Voice Senior il video di Alba Pizzo

E’ online il video de “Il diverso siamo noi”, il singolo di Alba Pizzo, insegnate marsalese semifinalista del programma di RAI 1 “The Voice Senior” edizione 2023, condotto da Antonella Clerici.

GUARDA IL VIDEO:

Nel corso del programma televisivo, Alba si è esibita con la canzone “Bella senz’anima”, di Riccardo Cocciante, facendo girare tutti e quattro i giudici e scegliendo poi di far parte della squadra di Loredana Bertè. Clementino ha detto che Alba è tra le migliori voci mai arrivate a The Voice Senior.



“Il diverso siamo noi” è un brano intenso, dalle sonorità classiche e graffianti che invita a vedere la diversità come opportunità e quindi come un’occasione di crescita arricchimento della propria personalità.

“La prima cosa da fare per integrare la diversità, nella nostra quotidianità, è cominciare a considerarla come un bene da tutelare”, dichiara Alba.

CREDITI VIDEO

Alba Pizzo: autrice del testo

Giuliano Savona: coautore

Angelo Petruccetti: direttore artistico