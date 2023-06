Sospeso il conferimento dei rifiuti indifferenziati a Catania, disagi nel trapanese

Si prevedono disagi per lo smaltimento del rifiuto secco (indifferenziato) da parte dei Comuni associati a Trapani Servizi.

Lo comunica intanto, il Comune di Marsala. Con decorrenza immediata, quindi a partire da oggi, una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) ha sospeso il conferimento dei rifiuti indifferenziati nella discarica di Motta Sant’Anastasia (CT), la stessa in cui Trapani Servizi trasferisce i suddetti rifiuti.

La comunicazione del direttore Carlo M. Guarnotta è giunta a tutte le Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti (S.R.R) e, di conseguenza, alle Amministrazioni comunali interessate. L’Assessorato all’Ambiente, diretto da Michele Milazzo, sta seguendo l’evolversi della situazione; ma fino a che la Regione Siciliana non provvederà a trovare una discarica alternativa, la raccolta dell’indifferenziato potrà subire grossi disagi, inclusa l’inevitabile sospensione del ritiro porta a porta dell’indifferenziato nel mastello grigio. L’Amministrazione comunale fa appello alla cittadinanza affinchè, in questo momento, presti più attenzione nel differenziare i rifiuti, riducendo al minimo il residuo secco.