Posa Fibra Ottica, chiuse ad alternanza alcune vie marsalesi

Al fine di consentire la posa dei cavi per la Fibra Ottica il Comando della Polizia Municipale ha disposto un’ordinanza che da oggi, 6 giugno, e fino al 16 di questo mese vieta alternativamente la circolazione veicolare e la sosta nelle vie Falconara, Aspromonte e Messina, nei vicoli Scilla e Petrulla nonchè la sola sosta nelle vie Libertà e Itria.

I lavori si svolgeranno dalle ore 7 e fino alle 18 in una strada per volta e dovranno essere preventivamente segnalati 48 ore prima. La ditta che esegue i lavori ha l’obbligo di collocare tutta la segnaletica cantieristica e stradale nonchè quella di preavviso nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada con l’impiego di movieri che diano delucidazioni agli automobilisti in transito nelle vie meglio sopra specificate. Durante la chiusura di strade e vicoli dovrà comunque essere garantito il transito ai titolari di passi carrai nonché ai mezzi di soccorso e di polizia.