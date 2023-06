Nuova truffa tramite e-mail, non è l’Inps: non aprire i link

Nuova truffa online. L’Inps comunica come sia in corso un nuovo tentativo di truffa via mail, raccomandandosi inoltre di non cliccare sul link contenuto nella mail né di fornire i propri dati al mittente qualora qualcuno dovesse riceverla.

Diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto comunicazioni, da parte di un sedicente servizio cliente Inps: “Non siamo in grado di effettuare il bonifico perché ci risulta che i dati registrati nel sistema non sono stati aggiornati”.

L’avviso contenuto nella email è seguito dall’invito ad aggiornare i propri dati personali, tramite un link, per poter ricevere il fantomatico bonifico da parte dell’Istituto. L’Inps invita gli utenti a diffidare di tali comunicazioni, evitando di cliccare su questi link.

L’Istituto previdenziale ricorda che è necessario fare attenzione anche agli Sms che inducono ad aprire link per aggiornare i dati sensibili.