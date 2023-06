Presentato a Marsala il movimento Uguaglianza per la Sicilia

Consenso sociale e curiosità al progetto di “Uguaglianza per la Sicilia” che si è svolto domenica 4 giugno, a Marsala, presso il piazzale del Lungomare Colonnello Maltese del Monumento ai Mille, in occasione della prima uscita pubblica di presentazione del gruppo di interesse per un movimento che vede a capo il segretario politico Salvatore Rubbino, ex assessore, ed il suo slogan “Cerchiamo alleanze con quanti hanno a cuore i problemi della città”.

Il programma presentato è volto al miglioramento delle pubbliche gestioni sul territorio comunale, provinciale e regionale. I temi scelti per la prima uscita pubblica hanno riguardato: la raccolta delle esigenze e verso le risolte attraverso la corretta comunicazione; le prospettive per la strutturazione di un’opzione alternativa efficace a quanto il resto costituito dalla vecchia politica ha generato finora in Sicilia.