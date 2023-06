Marsala Kite Fest: aperte le pre-selezioni provinciali per “Una Ragazza per il Cinema”

Aperte le iscrizioni per la pre-selezione provinciale del concorso “Una Ragazza per il Cinema” che si svolgerà il 7 e l’8 luglio presso il South Beach Marsala in occasione del Marsala Kite Fest.

Durante le due serate tanta bella musica, moda e comicità con la partecipazione di Dalila Pace con il monologo “Non sono moda” e di Salvatore De Vita Saltimbal con il suo nuovo format musicale “AFRO Saturdays” con deep house, latin house, afro e tribal house. Presenta Sissy Cooper, madrina delle due serate l’attrice e modella Alice Carbonaro. La partecipazione è gratuita.

A seguire il 20 e il 21 luglio ci sarà la selezione provinciale in occasione del Marsala KiteFest che si svolgerà presso il Monumento ai Mille a Marsala. Una Ragazza per il Cinema è il concorso nazionale che ogni anno dà la possibilità a giovani aspiranti modelle di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, della moda e del cinema.

Questo concorso celebra la bellezza e il talento delle partecipanti, ponendo in risalto il loro lato creativo attraverso l’arte, lo spettacolo e la cultura. Se sei una giovane ragazza con una passione per la moda, la pubblicità e il cinema, “Una Ragazza per il Cinema” potrebbe essere l’occasione per farsi notare.

Info e iscrizioni al concorso: https://www.unaragazzaperilcinema.eu/…/regolamento…/

Info e prenotazioni tavoli apericena: 328.4655419

PROGRAMMA 07 luglio

ore 19 iscrizioni al concorso “Una Ragazza per il Cinema”

ore 20 foto con le attrici

ore 21 direttamente da Sicilia Cabaret Dalila Pace con “Non sono moda

PROGRAMMA 08 luglio

ore 19 AFRO Saturdays con Saltimbal

ore 20 selezione “Una Ragazza per il Cinema”

ore 22 Dj set e percussioni