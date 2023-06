Il sindaco Giacomo Tranchida, avendo appreso attraverso i social del possibile rischio di chiusura della guardia medica di Trapani per mancanza di personale, si è subito messo in contatto con il Commissario Straordinario dell’Asp di Trapani, Vincenzo Spera, che ha riferito di aver “… attuato ogni possibile sforzo per risolvere la delicata problematica e che oggi la paventata chiusura non ci sarà”.