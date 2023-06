Danza al “Sollima”, applausi per la Creative Dance Academy

Note di danza, un susseguirsi di emozioni, un corpo che si lascia trascinare inerme dalle note, fluido, avvolto dalla passione e dallo studio maniacale, affinché il connubio di tutti questi elementi diventi arte.

E’ successo al Teatro comunale “Eliodoro Sollima” con la maestra Monica Genna – direttrice artistica della Creative Dance Academy di Marsala – che ha guidato i suoi piccoli, danzatori e danzatrici, in uno spettacolo che ha deliziato e commosso tutto il pubblico presente, stavolta non solo formato dai genitori dei piccoli come succede in ogni saggio, ma anche di amici e tanti appassionati.