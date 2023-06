Cocktail-bar cerca personale. Ecco come candidarsi

Per attività commerciale, sita a Marsala (zona centro), si ricerca personale di sala e bar, anche prima esperienza, da inserire in organico. Si richiede capacità di lavorare in team e disponibilità al lavoro su turni. Si offre regolare contratto di lavoro. Per candidarsi inviare CV su whatsapp al numero 347 2199079.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.