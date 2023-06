Sicilia, maltempo senza tregua. E’ ancora allerta gialla

Maltempo senza tregua in Sicilia. Si conferma la tendenza meteorologica di questi primi giorni di giugno, decisamente poco in linea con le aspettative dei siciliani, così come dei turisti che avevano scelto l’isola per il ponte del 2 giugno.

La Protezione Civile prevede anche per martedì 6 giugno l’allerta gialla su tutto il territorio della Sicilia. Le piogge saranno da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati

I venti saranno localmente forti nord-orientali, mentre non sono previste variazioni di rilievo per quanto riguarda le temperature. A inizio giornata sarà molto mosso lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione.