Marsala: riqualificazione via Verdi-Lungomare, il sindaco incontra i cittadini

“Desideriamo presentare alla comunità prima dell’inizio dei lavori, il progetto inerente l’intervento di riqualificazione dell’area, in prossimità del porto, compresa fra la via Giuseppe Verdi, via Emanuela Loi e il Lungomare Mediterraneo. L’intento è quello di recepire consigli utili per migliorare e/o arricchire lo stesso progetto”. Sono queste le parole del sindaco Massimo Grillo che riprende gli incontri con la cittadinanza e i commercianti, in merito ai progetti che cambieranno volto della Città.

L’ultima volta gli incontri hanno riguardata la pista ciclabile del Lungomare di Marsala che ha riscontrato proposte e malumori.

L’intervento di riqualificazione della zona portuale, finanziato con fondi del PNRR, è di grande valenza sia dal punto di vista infrastrutturale che socio-economico. Il progetto è stato redatto da Itinera Lab di cui è responsabile l’arch. Giovanni Nuzzo. L’invito al confronto da parte dell’Amministrazione Grillo è principalmente nei confronti di cittadini e portatori di interesse quali gli stakeholders della zona interessata ai lavori di riammodernamento.

Se ne discuterà martedì pomeriggio, 6 giugno, con inizio alle ore 17 nella Sala Conferenze del Complesso San Pietro.