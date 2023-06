Emergenza rifiuti Egadi, il sindaco chiede incontro urgente con Trapani Nord

L’Amministrazione comunale di Favignana ha chiesto un incontro urgente con la società Trapani Nord al fine di segnalare le attuali criticità del servizio di raccolta rifiuti nelle isole Egadi.

“Ormai è chiaro – dice il sindaco Francesco Forgione – che gestire un contratto sottodimensionato rispetto alle esigenze delle tre isole e sbagliato nel merito, per l’assenza di servizi essenziali non previsti (dalla raccolta dei cestini pomeriggio e sera al lavaggio delle strade) che rappresentano costi aggiuntivi, non è più accettabile. A maggior ragione se si tratta del più grosso appalto del Comune con circa 1.600.000 euro. Insieme con il vice sindaco Ignazio Galuppo abbiamo ritenuto necessario, in previsione della prossima e non troppo lontana programmazione di ambito da mettere in gara, di rendere edotta la società delle attuali criticità al fine di tutelare le esigenze della comunità e del territorio”.