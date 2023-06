Cammino Sinodale, il cardinale Mario Grech in visita a Mazara

Il cardinale Mario Grech, Segretario generale del Sinodo dei Vescovi sarà in visita a Mazara del Vallo venerdì 9 e sabato 10 giugno. Venerdì, alle ore 18, presso la sede Caritas diocesana/Fondazione San Vito Onlus, in via Casa Santa, 41 a Mazara del Vallo, il cardinale sarà presente all’inaugurazione del centro pastorale “Operatori di pace”, l’opera-segno donata dalla Diocesi al Vescovo monsignor Domenico Mogavero (oggi emerito) per i suoi 50 anni di sacerdozio.

All’inaugurazione interverranno: il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, il sindaco Salvatore Quinci, il direttore della Caritas diocesana Girolamo Errante Parrino, il presidente della Fondazione San Vito Onlus, Vito Puccio, il presidente dell’Istituto euro-arabo Giovanni Isgrò e don Leo Di Simone, responsabile del centro, che illustrerà il progetto “Operatori di pace”. Alle 19 il cardinale parteciperà alla festa della fratellanza che si terrà nel cortile interno dello stabile di via Casa Santa, con l’animazione dei laboratori “Voci dal Mediterraneo”, “Progetto donna” e “Vivi la vita”.

Sabato 10 giugno il cardinale Grech parteciperà all’assemblea sinodale diocesana che si terrà presso la Basilica Cattedrale Ss. Salvatore. Dalle 9,30, momento di preghiera con la celebrazione dell’Ora media, saluto del Vescovo, intervento del cardinale, e relazione di don Leo Di Simone, referente diocesano del Sinodo, sui “Cantieri di Betania” sul territorio diocesano.