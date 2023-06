Nuovo atto vandalico ai danni del Monumento ai Mille di Marsala

Un altro atto vandalico è stato commesso ai danni del Monumento ai Mille. A denunciarlo è la locale segreteria del PD che chiede al sindaco Massimo Grillo quali iniziative intende intraprendere per evitare che la struttura, chiusa e inutilizzata da tempo, venga ancora presa d’assalto.

Ignoti hanno rotto la porta a vetri che immette all’interno del monumento dal lato posteriore. Un altro atto vandalico era stato commesso nel 2021.

“Ci siamo così abituati all’idea che la città sia in stato di abbandono – si legge nel profilo Facebook del Pd di Marsala – da non guardare più a quanti edifici pubblici non solo non siano più fruibili per i cittadini e i visitatori, ma addirittura vengano continuamente vandalizzati, totalmente distrutti per la continua sciatteria e incuranza da parte del sindaco e della sua amministrazione.”.