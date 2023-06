Si era gettato nelle acque del Porto un uomo, ieri, a Trapani. Sono stati gli uomini della sicurezza a lanciare l’allarme chiamando la Polizia che lo ha tratto in salvo. Pare avesse dei problemi e volesse farla finita.

Una volta riportato sul molo, per assicurare che stia bene, è stata chiamata un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti.