Franco Belvisi da Trapani alla Procura di Busto Arsizio

Il sostituto procuratore di Trapani Franco Belvisi è stato nominato aggiunto alla Procura di Busto Arsizio dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Belvisi andrà, quindi, a ricoprire l’incarico semidirettivo in Provincia di Varese dopo la permanenza ultradecennale in via XXX Gennaio. Un anno fa aveva presentato richiesta per Procuratore Capo di Marsala assieme al Procuratore di Enna, e suo ex collega a Trapani, Massimo Palmeri, ma a Marsala arrivò Fernando Asaro.

Sono state moltissime le inchieste seguite da Belvisi in questi anni alla Procuratore; fra queste, nel 2010, il Processo Nino Via quando ottenne la condanna degli assassini del giovane lavoratore trapanese dopo una rapina nel 2007.