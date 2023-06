Diversi appuntamenti in Provincia in questa prima domenica di giugno

Diversi appuntamenti in Provincia di Trapani. a Marsala questa prima domenica del mese, 4 giugno, si possono visitare gratuitamente sia il Parco archeologico Lilibeo che le sale del Museo.

Chiude la mostra delle opere dell’artista Momò Calascibetta al Convento del Carmine. “L’ironia del disincanto” espone circa 80 opere tra disegni, acqueforti, pitture e sculture relative a oltre quarant’anni di attività.

Giornata conclusiva oggi del Torneo Optimist organizzato nelle acque del Circolo Canottieri di Marsala.

All’Associazione “Finestre sul Mondo”, in via Sibilla, due appuntamenti: oggi alle ore 17, l’iniziativa “Crisi climatica e disobbedienza civile” con “Non paghiamo il fossile”; alle ore 18, concerto di Giacomo Maria Carpa, voce e chitarra, accompagnato da Giuseppe Sansone alle percussioni.

A Trapani, il Museo Pepoli aperto e gratuito per la prima domenica del mese. Fino al 12 giugno 2023, qui sarà visitabile la mostra “La scuola al Museo” nella quale sono esposti gli elaborati degli studenti che hanno partecipato ai progetti didattici con attività laboratoriali, promossi dall’Associazione Amici del Museo Pepoli e dal Museo Pepoli.

Sono stati oltre 2.000 gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, che hanno partecipato alle attività didattiche, e ben trenta gli Istituti scolastici tra quelli delle provincie di Trapani e Palermo. Hanno aderito anche studenti partecipanti a progetti ERASMUS, promossi da scuole del territorio, e provenienti da Francia, Gran Bretagna, Grecia, Polonia, Portogallo, Spagna, Turchia, Ucraina.

San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, torna a dedicare una kermesse ormai diventata appuntamento mondiale imperdibile: nei suoi cieli blu, da sabato 3 a domenica 11 giugno, si svolgerà infatti il 13°Festival internazionale degli aquiloni. Una festa gioiosa e creativa ideata nel 2009 da Ignazio Billera e organizzata dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con l’agenzia Feedback. Emozioni a naso in su, ogni giorno durante le esibizioni di volo libero (dalle 10 alle 17,30), anche in notturna (sabato 10 giugno dalle 21). E non mancheranno i laboratori dedicati ai bambini,intrattenimento, eccellenze food e spettacoli.

A Campobello di Mazara, c’è tempo sino a venerdì 9 giugno per visitare la mostra “Terremoti d’Italia” che dal 12 maggio scorso ha già registrato 3000 visite all’interno del piazzale “ex anfiteatro” sito all’ingresso della frazione balneare di Tre Fontane.

L’esposizione itinerante, realizzata dal dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri, con il contributo della Protezione civile della Regione Siciliana e del Comune, ha un valore altamente formativo che punta a far comprendere cos’è il terremoto e cosa si può fare per ridurne le conseguenze, migliorando la resilienza e la capacità di risposta da parte di una comunità all’evento catastrofico. In particolare, grazie al simulatore della “stanza sismica”, sarà possibile vivere in loco l’esperienza delle scosse telluriche.