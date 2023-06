Vela: il J24 La Superba è campione italiano. Due marsalesi in equipaggio

Lo scorso 28 maggio, dopo combattute e spettacolari regate, si è concluso nel Golfo di Cugnana il XLII Campionato Italiano J24, evento organizzato dallo Yacht Club Cala dei Sardi in collaborazione con l’Associazione italiana di classe.

Confermati i campioni italiani infatti, grazie a quattro vittorie di giornata e a parziali regolari, il J24 ITA 416 La Superba del Centro Vela d’Altura della Marina Militare, timonato da Ignazio Bonanno (in equipaggio con Alfredo Branciforte, Francesco Picaro, Simone Scontrino, Vincenzo Vano), si aggiudica nuovamente il titolo con ampio margine.

Nell’equipaggio dei campioni ci sono due marsalesi. Bonanno e Scontrino sono cresciuti nel team liybetano del Circolo Velico, per poi approdare fra le fila della Marina Militare. Due velisti di esperienza, che continuano a collezionare successi sportivi, proprio come facevano quando si allenavano nelle acque antistanti la loro società di origine.

J24 ITA 416 La Superba conquista per il sesto anno consecutivo il Trofeo Challenger J24 e il nono titolo tricolore nella Classe J24 dopo quelli vinti nel 2011, ’12, ’15 ’17, ’18, ’19, ’21 e ’22 (nel 2020 non è stato assegnato a causa della pandemia). La Superba si conferma quindi quale primo equipaggio nazionale primeggiando tra i venticinque agguerriti e titolati equipaggi del monotipo a chiglia fissa più popolare al mondo disegnato nel 1978 dall’americano Rod Johnston.

Raggiunto tale traguardo gli impegni dell’equipaggio del Centro Vela d’altura con il J24 pluricampione continuano con le fasi di preparazione al prossimo Campionato Europeo (Lake Balaton, Ungheria, dal 20 al 27 agosto) e Campionato Mondiale (Tessalonica, Grecia, dal 9 al 16 settembre). Ma le attività in programma non si limitano alla sola classe J24: prossimo importante appuntamento sarà quello della sfida con l’equipaggio della Marina Nazionale francese su imbarcazioni First 36,7 (Deneb per l’Italia e Capriccio per la Francia) che si giocherà nel corso della regata della Giraglia in programma nel mese di giugno.