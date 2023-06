Tromba d’aria improvvisa a Salemi, due voli dirottati da Birgi

Un 2 giugno di temporale improvviso in Sicilia e in Provincia di Trapani. Mentre in alcune zone è stato passeggero, la Città di Salemi se l’è vista brutta per una vasta tromba d’aria con pioggia improvvisa ha portato addirittura a dirottare alcuni voli da Birgi a Palermo e Catania.

In particolare gli aerei provenienti da Roma e Bologna, rispettivamente delle ore 13.09 e 13.16 sono stati dirottati.

Un maggio anomalo ma anche i primi due di giugno, nonostante le elevate temperature che si registrano, hanno mantenuto l’andazzo meteo di maggio.