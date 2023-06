A Salvini il Ponte sullo Stretto piace, un video lo ricostruisce

A Matteo Salvini, attuale vice presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, piace proprio il futuro Ponte sullo Stretto.

“Un’opera unica al mondo; un acceleratore di sviluppo, crescita e lavoro per tutta l’Italia; Un tassello fondamentale per collegare Sicilia e Calabria con il resto d’Italia e l’Europa; Un simbolo di vera sostenibilità. Questa settimana il Parlamento ha votato il Decreto Ponte… “ scrive Salvini su Twitter, accompagnando il post a un video che ricostruisce non solo gli ‘sforzi’ di Salvini spesi per l’opera – i cui cantieri dovrebbero aprirsi nel 2024 – ma anche il Ponte stesso in versione digitale, nonchè tutti i numeri.