A Misiliscemi la Giornata Nazionale dello Sport

Al fine di promuovere e diffondere la pratica sportiva ed i valori ad essa connessi, il C.O.N.I. ha istituito, sulla base di una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Giornata Nazionale dello sport, che quest’anno si svolgerà il prossimo 4 giugno nel Comune di Misiliscemi, sede prescelta da codesta Delegazione Provinciale per interpretare al meglio i sopraesposti obiettivi istituzionali.

Saranno organizzate molteplici iniziative, programmate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le associazioni sportive del territorio presso la Piazza Filippo Asaro della Frazione di Locogrande a partire dalle ore 9:30. Contemporaneamente presso la Frazione di Salinagrande si svolgerà a cura della FIDAL, il Campionato Provinciale di Società e Individuale di corsa su strada che avrà il compito di promuovere sia l’aspetto agonistico, sia l’ambiente naturale delle saline.

Una grande festa dello sport, aperta a tutti ed in particolare ai Centri CONI e che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, sarà il filo conduttore delle attività ludico-motorie, delle gare e delle esibizioni di varie discipline sportive che proprio in questa edizione rafforzerà il messaggio di quanto lo sport sia fondamentale per la ripartenza del Paese.