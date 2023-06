MareGo non sbarca a Trapani i migranti ma a Lampedusa: “Troppo distante, non siamo attrezzati”

La nave Ong tedesca MareGo, che ha salvato nei giorni scorsi 36 migranti alla deriva nel Mediterraneo li ha sbarcati a Lampedusa, nonostante le autorità italiane le avessero affidato il porto di Trapani.

“Ci è stato assegnato il porto di Trapani, a un minimo di 32 ore di distanza. Abbiamo detto chiaramente alle autorità che MareGo non è attrezzata per prendersi cura delle persone soccorse per quel periodo di tempo e che il nostro equipaggio è stato in mare aperto per diversi giorni effettuando diverse operazioni di soccorso e quindi è irragionevole continuare così tante ore di navigazione per quanto riguarda il benessere delle persone soccorse e del nostro equipaggio”.

After rescuing 36 people from distress at sea this morning, #MareGo was assigned to the port of Trapani, Italy – a minimum of 32 hours away.

We clearly communicated to the authorities that #MareGo is not equipped to treat the rescued people on the move for that period of time — MARE*GO (@marego_vessel) June 1, 2023

E ancora, dalla nave, fanno sapere: “Ecco perché abbiamo deciso di dirigerci invece verso Lampedusa. La Capitaneria e la Guardia di finanza sono state informate del fatto, perché non c’è alcuna altra possibilità di raggiungere un Pos (place of safety, ndr) in sicurezza”.