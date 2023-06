Abbandonarono neonato nelle campagne di Paceco “consapevolmente”. La giovane madre a Roma

Partorì il suo bambino e lo abbandonò nelle campagne di Paceco. La vicenda, accaduta lo scorso ottobre, ha avuto, anche se al momento non in via definitiva, una risoluzione. Una storia che ha scosso non solo la comunità pacecota ma di tutti i comuni limitrofi perchè quel bambino poteva essere di chiunque.

Poteva essere il frutto di una violenza, di povertà, di qualcuno che non lo voleva, semplicemente, e ha fatto per paura la cosa peggiore possibile. Ma quel bambino è stato fortunato, oggi si chiama Francesco Alberto ed ha trovato subito una nuova famiglia. Il suo nome deriva dal Carabiniere che lo ha portato in salvo e di un sanitario che lo ha curato.

A distanza di 7 mesi e mezzo, il caso ha avuto un finale: dopo svariati controlli sul DNA del bambino, trovato a poche ore di vita su un terreno di contrada Sciarrotta, i Carabinieri del RIS di Messina che hanno coadiuvato i colleghi trapanesi, hanno isolato e individuato quello della madre; poi dai controlli incrociati, sono risaliti ad una ragazzina, di 16 anni, che frequentava la scuola. Ed è stata proprio l’attività investigativa che ha ruotato intorno alle scuole del territorio che sono risaliti alla ragazza e al suo fidanzatino che hanno confessato: si sono liberati del bambino consapevolmente e senza dire nulla della gravidanza a famiglie e amici.

Hanno nascosto tutto e nessuno ha notato che la ragazzina era incinta. Una ragazzina che sta sicuramente pagando le sue colpe, ma che si è ritrovata ad affrontare tutto da sola, dalla scoperta della gravidanza al parto doloroso affrontato in maniera del tutto anonima, con tanti rischi.

La minorenne ora si trova ora in un istituto per minori di Roma dove verrà seguita, mentre il padre del bambino si trova in carcere a Trapani.