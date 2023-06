Da Mazara e Marsala aiuti per le popolazioni emiliane colpite dall’alluvione

A Marsala presso la sede dell’Associazione Arcobaleno ODV, il presidente Sebastiano Grasso a nome del direttivo procedeva alla donazione dei pacchi delle derrate alimentari quale aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, al signor Gaspare Accardo, cittadino di Mazara del Vallo e promotore dell’iniziativa.

Nella giornata di oggi partirà proprio da Mazara il camion carico degli aiuti sostenuti oltre che da Marsala anche dai comuni limitrofi che raggiungerà la sede della Protezione Civile di Forlì per la successiva consegna alle famiglie colpite dalla catastrofe. L’Associazione ringrazia la cittadinanza per l’aiuto portato per i fratelli ed amici emiliani.