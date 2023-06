Marsala: senso unico alternato e divieti in Piazza Castello per lavori Enel

Dal 5 al 12 giugno prossimi, sarà istituito un senso unico alternato e un divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Castello, all’angolo con Porticella (di fronte al carro armato).

Lo prevede l’ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi, in merito ai lavori che dovranno essere effettuati da e-distribuzioni per la posa della nuova linea elettrica. Il senso unico alternato sarà istituito dalle ore 7 alle ore 17 dal 5 al 12 giugno.

I lavori saranno effettuati dall’impresa Cargo srl di Partinico che apporrà l’opportuna segnaletica. Questo ovviamente comporterà un ulteriore caos del traffico nel centro cittadino già turbato dai continui lavori per condotte idriche, fognature, fibra, pista ciclabile e altro, con strade continuamente chiuse per interventi di scavo e non subito riasfaltate.