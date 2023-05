La Scuola “Nosengo” di Petrosino celebra i 25 anni e inaugura un campo

“Scuola in festa: la Nosengo si racconta. Ieri e oggi” è la manifestazione promossa dall’Istituto Comprensivo di Petrosino in occasione di un doppio anniversario: i 25 anni della sua nascita e i 60 dell’istituzione della scuola media.

“Oggi più che mai la scuola deve garantire inclusione e uguaglianza nel rispetto delle diversità, deve tornare ad essere ascensore sociale. Non può essere solo uno spazio neutro di trasmissione del sapere, ma luogo vitale in cui si insegna e si impara la pacifica convivenza, il rispetto della legalità, la cura per i più fragili, in una parola, deve essere luogo vivo dove le nuove generazioni possono praticare la democrazia” afferma il sindaco Giacomo Anastasi.

All’evento, che ha visto l’inaugurazione di un campetto polifunzionale dedicato alla memoria del professor Natale Francesco Pulizzi, deceduto a causa del Covid, ha preso parte anche la vice sindaca e assessora Concetta Vallone.