Alunni del Professionale di Marsala studiano le api con Andrea Licari

Gli alunni dell’Istituto Professionale “F. Cosentino” di Marsala che frequentano il progetto POC “Ri-Generazione ecosostenibile”, insieme alla docente esperta Alessandra Antinoro e alla tutor Antonella Savalla, hanno incontrato Andrea Licari, apicoltore marsalese massimo esperto nell’estrazione del veleno delle api.

Licari con grande trasporto e professionalità, ha ‘raccontato’ le api agli studenti, insetti straordinari che popolano il nostro pianeta da milioni di anni, che con la loro laboriosa opera di impollinazione svolgono un ruolo cruciale per la biodiversità, per la conservazione dell’ecosistema, per la produzione di varie colture indispensabili per la nostra alimentazione.

Non solo miele infatti, ma anche estratti come il veleno d’api, il cui uso sta attirando l’interesse della comunità scientifica come prodotto integrato alle cure convenzionali di alcune malattie come la sclerosi multipla, patologia che Andrea vive, conosce e che lo ha avvicinato al mondo delle api operaie, delle regine e dei fuchi.

“Un particolare ringraziamento va dunque al signor Licari per la naturalezza con la quale ha appassionato alunni e docenti durante il suo intervento”, affermano le docenti.