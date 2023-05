Marsala: in Consiglio comunale ritorna la mozione di sfiducia all’assessore allo Sport

Il Consiglio comunale di Marsala torna a riunirsi il 6 giugno prossimo alle ore 17 con alcuni punti all’ordine del giorno tra cui la variazione di Bilancio ai sensi del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 comma 3 lettera A) e seguenti in merito all’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; previste comunicazioni e il riconoscimento di debiti fuori bilancio e due mozioni: la prima riguarda l’organizzazione dell’alzabandiera al Monumento ai Mille, la seconda e più rilevante, è la sfiducia all’assessore allo sport Ignazio Bilardello, dopo la vicenda relativa all’evento Millemete dei Fenici del Rugby.

La manifestazione infatti, avrebbe dovuto accogliere centinaia e centinaia di giovani atleti da tutta la Sicilia e le loro famiglie allo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” in quanto il Comune aveva concesso l’autorizzazione certo, probabilmente, di ricevere il sì dalla Commissione Pubblici Spettacoli. Questa invece, in un sopralluogo sotto l’evento, ha verificato come gli spalti non potessero essere fruibili dal pubblico, ordinandone la chiusura.