Il marsalese Giuseppe Cacioppo campione regionale di salto in alto

Si sono tenuti a Palermo presso gli impianti del CUS, i Campionati studenteschi regionali di atletica leggera. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti da diverse scuole. Il giovane Giuseppe Cacioppo, studente dell’Agrario “A. Damiani” di Marsala e tesserato con l’Atletica Leggera Sprint, ha brillato nella gara di salto in alto categoria allievi, laureandosi Campione Regionale con un risultato eccellente di 1,70 mt.

Il Presidente della SPRINT, Angelo Badalucco, ha espresso grande soddisfazione per il successo di Giuseppe, sottolineando come questo rappresenti un risultato importante per la giovane società dell’Atletica leggera SPRINT.

“La nostra società si impegna ogni giorno per promuovere valori come la concentrazione, il sacrificio e la voglia di raggiungere gli obiettivi, e Giuseppe è stato un esempio eccezionale di questi valori fin dal primo giorno. Nonostante abbia iniziato a praticare questo sport solo poco più di un anno fa, ha dimostrato grandi qualità e una determinazione fuori dal comune, passando dai primi salti con 1,40 mt al grande risultato di oggi con 1,70 mt. La Sprint è orgogliosa di avere un campione come Giuseppe Cacioppo”.