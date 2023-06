Vaste fiamme di sterpaglie di fronte la pista dello Stagnone

Un incendio di vaste proporzioni è divampato di fronte la pista ciclopedonale dello Stagnone. Precisamente dopo Villa Genna, in un terreno pieno di sterpaglie, fiamme molto alte sono ben visibili da tutto il litorale della SP 21 e sta facendo spaventare gli abitanti della zona.

Si sentono forti scoppiettii, infatti, per tutto il litorale e contrada Giunchi. Una vettura della Forestale era parcheggiata di fronte alle fiamme probabilmente per monitorare l’incendio in attesa dei Vigili del Fuoco.

Non si comprende ancora cosa sia successo, se è stata negligenza o un caso fortuito.

Qualche settimana fa in Prefettura ci fu il primo incontro con i comuni trapanesi proprio per parlare dell’attenzione da prestare, soprattutto con l’arrivo della stagione calda, alle ondate di calore e agli incendi, sia quelli dovuti a scarsa manutenzione dei terreni che costeggiano strade pubbliche e case (i comuni adottano in questo periodo l’ordinanza di pulizia dei terreni), sia quelli dovuti all’azione dolosa dell’uomo.