Ex ospedale in sicurezza, i cittadini marsalesi: “I lavori sono stati completati?”

Un mese fa, con un provvedimento del Comando della Polizia Municipale di Marsala, era stata disposta la parziale chiusura alla circolazione veicolare delle vie Diaz e Grignani, per consentire i lavori di messa in sicurezza del prospetto dell’ex Ospedale San Biagio considerato che tempo fa erano caduti dei calcinacci.

Alcuni cittadini e abitanti però, si chiedono se i lavori sono stati conseguiti e cosa sia stato effettuato, visto che una parte della facciata, quella che prosegue verso via Diaz, risulta scrostata con il ferro in evidenza. Chiedono quindi se la messa in sicurezza dei luoghi sia stata completata.