E ora che faccio?

Ha seguito lo spoglio per le amministrative siciliane al telefono e presumiamo anche sui social per avere i risultati in tempo reale. Il governatore forzista Renato Schifani, dopo la gioia dei risultati che presumiamo gli arrivavano e lo rendevano soddisfatto, si è concentrato (lo sappiamo da fonti sicure) a ciò che giungeva da Trapani dove si è giocata la partita più importante per la tenuta del suo governo. E, a seggi chiusi, chi lo conosce bene (sempre la nostra fonte)lo definisce “infuriato”. Non solo perché Forza Italia a Trapani non ha eletto nemmeno un consigliere comunale, restando sotto la soglia di sbarramento del 5 per cento, e neppure per la sconfitta del suo schieramento, ma per le note vicende cha hanno portato Mimmo Turano, suo assessore in giunta regionale, a sostenere il neo riconfermato sindaco Giacomo Tranchida.

E mentre l’assessore regionale festeggiava, la sua lista cosiddetta civetta è stata la più votata del centro sinistra, il governatore passeggiando per il larghi corridoi di Palazzo dei Normanni andava ripetendo: “E adesso che faccio?”, chiaro il riferimento alle proteste con tanto di richiesta di una verifica politica, di Fratelli d’Italia che non erano ancora ufficiali come lo sono oggi, ma a lui (ha giustamente le sue fonti) erano già pervenute. L’avversario sconfitto da Tranchida ( a da Turano) è stato il coordinatore provinciale del partito della Meloni, Maurizio Miceli che ci ha messo la faccia in prima persona. Turano ha sentito odore di vittoria e ha schierato i suoi con il sindaco uscente. E’ un politico navigato e abile. I suoi si sono subito affettati a dire che era la prima volta che non facevano la campagna elettorale assieme al loro leader. Già, la campagna elettorale a Trapani Turano con chi l’ha fatta? La lista della Lega con tanto di simbolo …non era da nessuna parte.

Del resto Turano è schierato politicamente…ma culturalmente, non so se ci capite, appartiene ad una storia che con Salvini non ha nulla vedere. Ma di cambi e vicinanze la Sicilia è la maestra. Chi poteva immaginare che Caterina Chinnici avrebbe sposato la causa di Forza Italia (che dalle nostre parti è anche Marcello Dell’Utri…?) e se date un’occhiata alla conformazione del consiglio comunale di Marsala vi accorgerete in quanti hanno cambiato, appena a metà mandato, casacca. Intanto Renato Schifani passeggia sempre nel palazzo… ( le nostre instancabili fonti…) “E ora che faccio?”. Aspettiamo il ballottaggio di Siracusa e poi si deciderà gli hanno suggerito. Vedremo. Intanto passeggia.