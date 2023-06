Il Consiglio comunale di Alcamo approva il Rendiconto e colma un disavanzo datato 2015

Risultato storico raggiunto dal Comune di Alcamo: il Consiglio Comunale del 31 maggio ha approvato il rendiconto relativo al 2022. E’ stato colmato un disavanzo, un enorme debito che il Comune di Alcamo si portava dietro sin dal 2015 e che si prevedeva di ripianare solo nel 2045.

“Con ben 23 anni di anticipo, oggi i conti sono tornati in ordine e, addirittura, è stato raggiunto un avanzo di 700.000 euro nel bilancio. Queste risorse saranno impiegate per migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini – affermano dal gruppo Alcamo Bene Comune -. Tutto ciò è il risultato di una strategia ben definita messa in atto dall’amministrazione comunale, che ha posto come obiettivo prioritario una sana gestione economica. Il merito va principalmente attribuito al miglioramento nella riscossione dei tributi, improntata ai principi dell’equità fiscale; questo successo fa ben sperare per il futuro finanziario della città. È proprio questa gestione oculata delle risorse che costituisce il fondamento per ottenere risultati positivi e duraturi nel tempo. Grazie a questa visione e alle azioni intraprese, Alcamo ha dimostrato di essere un esempio per gli altri enti locali. Non è un caso che il Comune si sia già qualificato come ente virtuoso, essendo stato uno dei primi a rispettare i tempi stabiliti per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup), del Bilancio e del Rendiconto”.

Gli esponenti continuano: “Ora, con i conti in ordine e risorse aggiuntive a disposizione, potremo concentrarci sulla realizzazione di progetti mirati al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Questo risultato storico rappresenta una grande vittoria per l’intera comunità di Alcamo e per il suo futuro”.