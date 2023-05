Vincenda Solarium Levanzo, Ingianni (Verdi): “Liberare l’isola da devastazione è una priorità”

“Le forzature dei nulla osta e delle autorizzazioni concesse per consentire la realizzazione dell’orribile struttura a Levanzo sono ormai note a tutti. Stamattina Repubblica parla di permessi irrituali. Intanto, l’oggettivo danno paesaggistico è sotto gli occhi di tutti”. Sono le parole di Antonella Ingianni, portavoce regionale di Europa Verde-Verdi Sicilia in merito alla vicenda del Solarium sequestrato e poi dissequestrato dal Tribunale nell’isola egadina.

“La costa rocciosa della bellissima isola ospita biodiversità di grande valore e una struttura turistica sotto la quale si nascondono fosse settiche, cisterne, impianti… non può che danneggiarla – sottolinea la Ingianni -. La valutazione di incidenza ambientale è stata fatta? Sembra di no , il Comune di Favignana ritiri in autotutela il permesso di costruire, il sindaco Forgione protegga concretamente Levanzo. Le parole non bastano. Quello che vale è vedere che nessun ambiente di grande valore naturalistico sia più distrutto. Levanzo e i levanzari non meritano questo sfregio. Cambiare registro è un dovere. Per Europa verde, che ha già presentato una interrogazione parlamentare e una formale diffida di annullamento delle autorizzazioni, liberare Levanzo da ogni incombente devastazione è una priorità“.