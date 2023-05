Nasce a Marsala il movimento politico “Uguaglianza per la Sicilia”. Il primo incontro ufficiale con i cittadini è previsto in un gazebo allestito in via Colonello Maltese, nella Piazza adiacente al Monumento ai Mille. Domenica prossima, 4 giugno, dalle ore 9 alle ore 13, si potrà conoscere il progetto politico e gli esponenti che ne fanno parte.