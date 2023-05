Ancora pericolosa la strada di contrada Giunchi con i pali al centro

Non c’è pace e non trova neppure una soluzione la strada che collega la SP 21, il litorale dello Stagnone, con via Pupo e quindi con le contrade Addolorata, Bosco e Giunchi, che continua ad essere molto pericolosa per chi l’attraversa quotidianamente.

Anni fa fu l’Amministrazione comunale a varare un progetto, poi votato dal Consiglio comunale (ma stralciato nei fondi) che prevedesse il rifacimento della carreggiata e delle cosiddette “sachie”, ovvero i canali d’acqua che sboccano fino al mare, visto che proprio in quel punto l’acqua ristagnava – e continua tranquillamente a ristagnare – nei giorni di pioggia. Insomma, tutto si è fatto per non cambiare nulla e per di più è rimasta una strada asfaltata solo nella parte iniziale e mai completata.

Doveva essere ampliata e difatti lo è stato fatto ma ancora non asfaltata; chi passa da lì tra una buca e l’altra, si ritrova pure dei pali della pubblica illuminazione al centro della carreggiata mai tolti o spostati che non funzionano nemmeno perchè la zona è al buio. Dopo continue segnalazioni, gli abitanti hanno fatto apporre una ‘barriera’ catarifrangente di modo che si possa vedere la sera. Ma questa, dopo l’ultimo maltempo, è crollata. La sicurezza di tutti, ancora una volta, viene messa a repentaglio.