Ottimi risultati e podi per la Star Cycling Lab di Marsala nelle gare siciliane

Nel week end il team marsalese Star Cycling Lab dei fratelli Stella è stato protagonista su tre fonti. Il giovane atleta Pietro Russo è stato impegnato sabato e domenica nel 21° Memorial Cannarella – storica e prestigiosa manifestazione sportiva organizzata tra Grammichele e Monterosso Almo, tra Catania e Ragusa – nel quale ha fatto esperienza piazzandosi 29° nella classifica generale dopo due giornate di gara. Per i Master, gara di Mtb per Ezio Tumminelli che si classifica 2° nel percorso breve della Granfondo Finestrelle di Santa Ninfa.

Infine gara su strada per Felice La Grutta e Giulia D’Aguanno impegnati entrambi nella prima prova di Giro della Sicilia con una cronoscalata di 36 km a Piano Battaglia. Ora i fari del team sono puntati su venerdì 2 giugno per il 1° GP Voce della Montagna, gara organizzata proprio dalla Star Cycling Lab che vedrà protagonisti i migliori agonisti dell’isola per la conquista del titolo regionale.