Marsala: a Sappusi pista, perdite d’acqua e… le barche in mezzo alla strada

Spesso si interpella l’intervento delle Amministrazioni comunali, quando qualcosa non va in Città, proprio perchè sono loro deputate a intervenire. Altrimenti si creerebbe uno stato di anarchia totale, in barba anche alle leggi vigenti.

E’ quello che è accaduto ieri sul Lungomare della Salinella, la strada che costeggia il quartiere Sappusi, già ristretta e problematica a causa dei lavori tanto discussi della pista ciclabile. Proprio qui gli automobilisti che hanno percorso la via, si sono imbattuti in… una parte di barca e una sorta di cavalletto di legno.

La strada, oltre questo insolito sbarramento, è piena di acqua probabilmente a causa di una rottura. Che sia dovuta ai lavori nella zona? Sicuramente, al di là del guasto da riparare, non è assolutamente sicuro mettere una barca e una scaletta per non far passare le vetture, soprattutto di notte, qualcuno può sbatterci contro. Così i mezzi sono costretti a immettersi a Sappusi e deviare per le scuole dove, magari, trovano traffico per l’uscita degli studenti da scuola. Qualcuno dovrà pur intervenire a chiarire questa assurda situazione.