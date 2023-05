Petrosino in festa per la Patrona Maria SS delle Grazie

Dopo anni di stop a causa della pandemia, tornano a Petrosino i festeggiamenti in onore della Patrona Maria SS delle Grazie. Oggi, 31 maggio, alle ore 18, è in calendario la Santa Messa presieduta dal vescovo della Diocesi di Mazara Angelo Giurdanella, mentre alle ore 19.30 ci sarà la Processione per le strade della città. La serata si concluderà alle 22, con i giochi pirotecnici in viale Giacomo Licari. Spazio anche ai più piccoli con i giochi gonfiabili nelle giornate del 27 e del 28 dalle 16.