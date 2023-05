Elezioni Trapani, Miceli contro Turano: “Ha tradito, non può stare in Giunta regionale”

“È stata una campagna elettorale bellissima che mi ha permesso di incontrare e conoscere migliaia di concittadini. Ringrazio gli oltre 9.000 trapanesi che mi hanno dato fiducia, che hanno dato fiducia al nostro progetto. Un risultato strabiliante ottenuto alla prima candidatura, che però non è bastato”. Sono le prime parole di Maurizio Miceli, il candidato sindaco del centrodestra uscito sconfitto dalla tornata elettorale che ha visto la riconferma di Giacomo Tranchida a Trapani.

“Come ho detto in campagna elettorale, sono tornato per restare e, da questi numeri e da queste persone, partiamo per costruire il futuro della nostra Trapani. Resta l’amarezza per una battaglia che potevamo vincere se non fosse stato per il tradimento della Lega guidata da Turano, faccio nomi e cognomi – dice senza mezzi termini Miceli -. Tranchida supera il 40% al primo turno per poche centinaia di voti. Se il centrodestra fosse stato unito a Trapani, come è in Regione, non ci sarebbe stata storia e mi chiedo cosa spinga un assessore regionale fare una lista a sostegno del centrosinistra”.

E si prospetta un’analisi politica attenta nel centrodestra: “Chiederò al mio partito un immediato chiarimento in giunta regionale, perché ritengo che Turano non possa più sedere al suo posto. Tranchida, divenuto sindaco 5 anni fa con il 70% con 8 liste a sostegno, viene eletto con il 42% e con 10 liste alle spalle, perdendo migliaia di voti. Un risultato che dimostra tutta l’insofferenza della città per questa amministrazione. Nei miei confronti, invece, un disgiunto record, di cui sono grato ai trapanesi – dice infine -. I trapanesi sono stati chiari, investendoci della responsabilità di creare un’alternativa a questa amministrazione fallimentare, rieletta con l’aiuto dei traditori e dei professionisti delle liste. Noi non tradiremo questa aspettativa. Sono tornato per restare e, insieme ai trapanesi, costruiremo il futuro di Trapani. Ora mi riposo qualche giorno e torniamo in pista. Il vostro abbraccio è stato il più bel regalo“.