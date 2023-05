Amministrative, Caruso “Grande risultato di Forza Italia a Catania”

PALERMO (ITALPRESS) – “Grande vittoria a Catania del centrodestra e ottima affermazione di Forza Italia. Il centrodestra unito continua a essere una forza vincente in Italia e anche in Sicilia. L’affermazione di Catania ne è l’esempio lampante. Forza Italia a Catania ha avuto uno straordinario risultato consolidandosi come seconda forza politica della coalizione”. Lo ha detto il commissario regionale di Forza Italia Marcello Caruso, commentando all’Italpress l’ottimo risultato conseguito dagli azzurri nelle elezioni amministrative nel capoluogo etneo. “Il grande risultato di Catania è in linea con il grande lavoro svolto dal Governo regionale guidato dl presidente Renato Schifani ed anche frutto della fattiva collaborazione delle varie anime del partito che hanno permesso a Forza Italia di raggiungere questo grande risultato”.

“Di notevole interesse è la presenza nella lista e tra gli eletti di diversi giovani, sintomo della grande capacità attrattiva del partito. Forza Italia sarà al fianco della nuova amministrazione Trantino contribuendo con la professionalità e l’entsiamo dei propri rappresentanti in consiglio e in giunta a far crescere Catania, consolidando il ruolo di grande importanza economica e culturale che la stessa ha sempre rivestito” ha aggiunto Caruso. “Questo risultato prosegue sulla strada del grande rinnovamento ed entusiamo che il presidente Silvio Berlusconi ha trasmesso per far affermare sempre di più Forza Italia come grande partito di riferimento per l’erea moderata, liberale garantista ed europeista” ha concluso.

